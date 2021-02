Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Altrip) Falscher Bankmitarbeiter - Betrug

Altrip (ots)

Am 31.01. und 01.02.2021 meldete sich jeweils vormittags ein angeblicher Bankmitarbeiter telefonisch und gab gegenüber dem Angerufenen an, dass mehrere Überweisungsaufträge bestehen würden. Da der Angerufene diese nicht veranlasst hatte, versuchte er im Telefonat die Aufträge zu stoppen. Hierfür gab er auch persönliche Bankdaten preis. Am Nachmittag des 01.02.2021 meldete sich sodann ein echter Bankmitarbeiter und berichtete dem Angerufenen von mehreren auffälligen Überweisungen, die zu Lasten seines Kontos erfolgten. Es entstand ein Schaden im zweistelligen tausender Bereich. Besonders dreist gingen die Betrüger in diesem Fall vor, denn sie verschleierten ihre eigentliche Telefonnummer beim Anruf mit der tatsächlichen Telefonnummer der Bank, bei welcher der Betrogene Kunde ist. Bei diesem so genannten "Call ID Spoofing" wird via technischer Mittel die beim Angerufenen angezeigte Rufnummer geändert, um die Identität des Anrufes zu verschleiern. Womöglich erhielten die Betrüger auch Information durch eine E-Mail an den Betrogenen vor circa 2 Wochen. In dem Glauben, dass diese Mail von seiner Bank stammte, war diese von ihm mit Angabe von diversen Bankdaten beantwortet worden.

