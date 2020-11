Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Straßenraub fehlgeschlagen

53879 Euskirchen53879 Euskirchen (ots)

Mit einem gezielten Fauststoß ins Gesicht konnte sich am Samstagabend (19.10 Uhr) ein 15-Jähriger aus Euskirchen gegen seine Ausraubung wehren. Nach seinen Angaben war er fußläufig aus der Straße "An der Malzfabrik" in Richtung Eichendorfstraße unterwegs. Plötzlich sprang ein Mann aus dem Gebüsch und bedrohte den Jugendlichen mit einem spitzen Gegenstand. Dieser Mann forderte die Herausgabe von Bargeld. Nach dem Schlag ins Gesicht flüchtete der Räuber ohne Beute. Der Flüchtende kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich; ca. 190 cm groß; schwarze Mütze; schwarze Jacke; kurzer Bart; ausländischer Akzent.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell