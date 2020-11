Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

53949 Dahlem53949 Dahlem (ots)

Am Samstag, in den Abendstunden wurde in Dahlem durch unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Schränke und Schubladen wurden durchwühlt. Es wurde Bargeld (mittlerer dreistelliger Betrag) entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251/799-0 entgegen.

