Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl motorisierter Zweiräder (Roller)

Kall, OrtslageKall, Ortslage (ots)

In der Nacht zu Samstag wurden im Ortsbereich Kall an verschiedenen Tatorten fünf Kleinkrafträder (Roller) entwendet. Zwei dieser Roller konnten beschädigt in Tatortnähe wieder aufgefunden und sichergestellt werden. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251/799-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell