Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Pkw von der Straße abgekommen

53947 Nettersheim- Marmagen53947 Nettersheim- Marmagen (ots)

Donnerstagmorgen (09.30 Uhr) befuhr ein 22- Jähriger aus Dahlem mit einem Pkw die Landstraße 204 von "Milzenhäuschen" nach Marmagen. In einer langgezogenen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in den zirka 2,5 Meter tiefen Straßengraben. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus.

