POL-NOM: Gegen umgestürzten Baum gefahren

Uslar (ots)

B 497 (js) Am 23.02.20, gegen 18.30 Uhr, befuhr ein 28-jähriger PKW-Fahrer aus Holzminden mit seinem Fahrzeug die B 497 aus Schönhagen kommend in Richtung Neuhaus und prallte gegen einen auf die Fahrbahn gestürzten Baum. Am PKW entstand Sachschaden von ca. 3.000 EUR.

