POL-NOM: Versuchter Einbruch in Kiosk

Uslar (ots)

Uslar (maz) In der Nacht vom Samstag, dem 22.02.2020, auf Sonntag, dem 23.02.2020, versuchten bisher unbekannte Täter in der Bahnhofstraße in den dortigen Kiosk einzubrechen. Bei der Tatausführung lösten sie die Alarmanlage aus, wodurch sie von der weiteren Tatausführung Abstand nahmen und sich entfernten.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat in Uslar, Tel.05571/926000.

