POL-EU: Weiträumige Räumung wegen eines Bombenfundes. Es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Bombenfund in den Erftauen - Entschärfung erfolgt gegen 18:00 Uhr

Am heutigen Freitag, 06.11.2020 ist bei Erdarbeiten in den Erftauen in Euskirchen eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden.

Nach Rücksprache mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst wird der umliegende Bereich des Fundorts der Bombe durch das Ordnungsamt, das THW, die Feuerwehr und die Polizei für eine Entschärfung geräumt. Davon betroffen sind etwa 1.700 Einwohner in einem Radius von circa 500 Metern um den Fundort (siehe anliegende Karte). Die betroffenen Gebäude müssen bis 17:00 Uhr verlassen werden.

Die betroffenen Bewohner werden gebeten, möglichst bei Familie oder Bekannten unterzukommen. Für die Bewohner, die nicht bei Familie oder Bekannten unterkommen können, ist ab 16:00 Uhr eine Sammelstelle im Euskirchener City-Forum eingerichtet, in der sie sich bis zum Ende der Entschärfung aufhalten können. Auf die Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregelungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie wird ausdrücklich hingewiesen.

Die Zugangsstraßen des Evakuierungsbereichs werden ab 17:00 Uhr vollständig gesperrt. hiervon betroffen ist auch die Kölner Straße (L194) zwischen Erlenhof und der Kreuzung "Kruusche Boom" sowie der Keltenring zwischen "In den Herrenbenden" und Kölner Straße.

Die Entschärfung der Bombe ist gegen 18:00 Uhr vorgesehen. Über das Ende der Entschärfung wird rechtzeitig informiert. Danach ist für die betroffenen Menschen eine Rückkehr in ihre Wohnungen ab etwa 19:30 Uhr geplant.

Für Betroffene, die beim Verlassen ihres Hauses Hilfe benötigen, ist eine Hotline in der Einsatzzentrale bei der Feuerwehr Euskirchen eingerichtet. Die Telefonnummer lautet: 02251/9438127.

Aktuelle Informationen von Stadt und Polizei sind auf den Social-Media-Kanälen (Facebook und Twitter) der Kreispolizeibehörde Euskirchen zu finden.

