Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Kindertagesstätte

53881 Euskirchen/Stotzheim53881 Euskirchen/Stotzheim (ots)

Am Sonntag, um 04.03 Uhr wurde in einer Kindertagesstätte in Euskirchen Stotzheim ein Einbruchsalarm ausgelöst. Es gelang dem Täter, in die Kindertagesstätte gewaltsam einzudringen. Wegen der Alarmauslösung flüchtete der Täter jedoch ohne Beute. Im Nahbereich konnte ein 22-jähriger Mann aus Euskirchen angetroffen und festgenommen werden, der der Tat dringend verdächtig ist. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

