Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall im Bereich von Vermessungsarbeiten auf der Bundesstraße

MedardMedard (ots)

Nicht ausreichend hat ein PKW-Fahrer die Auswirkungen von Vermessungsarbeiten auf der B 420 zwischen Odenbach und Medard berücksichtigt. Ein LKW scherte in dem ausgeschilderten Bereich etwas nach links aus, um mit ausreichendem Sicherheitsabstand an den Arbeitern vorbeizufahren. Der 25-jährige PKW-Fahrer wollte gerade überholen und verlor beim Erkennen der Situation die Kontrolle über seinen Wagen. Bremsend schleuderte er schließlich in Höhe des Bärenhofes in einen neben der Fahrbahn befindlichen Abgrenzungszaun der dortigen Gebäude, sowie gegen das Fahrzeug der Vermessungsfirma. Der 25-Jährige machte dem LKW-Fahrer keine Vorwürfe, sondern gestand ein, dass er die Situation "einfach falsch eingeschätzt hatte". |pilek-AH

