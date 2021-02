Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Versuchter Trickbetrug über WhatsApp

Limburgerhof (ots)

Eine 63-jährige Frau erhielt am späten Montagabend eine WhatsApp-Nachricht von einer ihr unbekannte Person, die sich als ihr Sohn ausgab und Geld wegen eines beschädigten Handys benötigen würde. Die Frau war sofort misstrauisch und rief ihre Kinder an. Nachdem ihr diese sagten, dass es sich dabei um einen Betrugsversuch handeln würde, erstattet sie am nächsten Tag Anzeige bei der Polizei.

