Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchsversuch beim AWO-Ortsverein

HildesheimHildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (Drö); Im Zeitraum von Freitag, 20.11.2020, um 15:00 Uhr bis zum Montag, 23.11.2020, um 09:00 Uhr, kam es in der AWO-Geschäftsstelle in der Göttingstraße 27 in 31162 Bad Salzdetfurth zu einem Einbruchsversuch. Unbekannte Täter hatten versucht mit einem Werkzeug die Haupteingangstür aufzuhebeln. Dabei wurden Elemente der Tür beschädigt. Folglich lässt sich vermuten, dass der/die Täter die Tür nicht überwinden konnten, um in das Gebäude einzudringen und daraufhin den Einbruchsversuch abgebrochen haben. Die Polizei bittet daher Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen geben können, sich telefonisch bei dem Polizeikommissariat in Bad Salzdetfurth, unter der Telefonnummer 05063/901-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell