Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Vermisste Person aus Wohngruppe zurück

HildesheimHildesheim (ots)

HILDESEHIM-(kri)-Am 23.11.2020 wurde eine 61-jährige Person gegen 00:45 Uhr aus einer Wohngruppe im Ortsteil Sorsum bei Hildesheim als vermisst gemeldet. Der Mann wurde noch in der Nacht wieder angetroffen.

Nachdem ein Betreuer der Polizei mitgeteilt hatte, dass der Mann, der unter einer körperlichen Einschränkung leidet, sich in unbekannte Richtung zu Fuß entfernt hatte, wurden sofort diverse Funkstreifenwagenbesatzungen aus dem Einsatzbereich aus Hildesheim, der Autobahnpolizei und Sarstedt eingesetzt, um u.a. die Räume des Wohnheimes, das Grundstück und angrenzende Ortschaften in Augenschein zu nehmen. Aufgrund der Witterung und der Desorientierung des Bewohners wurden außerdem die Ortschaft und die angrenzenden Ackerflächen von einem Polizeihubschrauber mit einer Wärmebildkamera abgesucht.

Nach einigen Stunden erschien der Mann an einer weiteren Außenstelle der Einrichtung, klingelte an der Tür und wurde, nach Kenntnisnahme über seinen Aufenthaltsort, wieder zurück in seine Wohngruppe gebracht.

