Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchsversuch in Groß Düngen

HildesheimHildesheim (ots)

PK BAD SALZDETFURTH (Lö); Im Zeitraum vom vergangenen Freitag, den 20.11.2020, 14:30 Uhr bis zum Sonntag, 22.11.2020, gegen 15:00 Uhr, kam es in einer Firma in Groß Düngen, In den Siebenäckern 7, zu einem Einbruchsversuch. Hier hatten unbekannte die metallene Eingangstür zu einer Werkhalle der Firma mit brachialer Gewalt aufgehebelt. So wäre es den Tätern möglich gewesen in das Innere der Halle zu gelangen. Der Sachschaden an der Tür beträgt schätzungsweise 500,- Euro. Wie der Geschäftsführer der betroffenen Firma der Polizei gegenüber angab, sei aus den Räumlichkeiten der Firma jedoch nichts entwendet worden. Auf Grund der Umstände lässt sich ableiten, dass der/die Täter bei der Tatausführung gestört worden sind. Die Polizei bittet daher Zeugen die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen geben können, sich telefonisch bei dem Polizeikommissariat in Bad Salzdetfurth, unter der Telefonnummer 05063/901-0, zu melden.

