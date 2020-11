Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Erneuter Einbruch in Kirchengebäude

HildesheimHildesheim (ots)

PK BAD SALZDETFURTH (Lö) Im Zeitraum vom Freitag (20.11.2020, 16 Uhr) bis zum Sonntag (22.11.2020, 08:30 Uhr) gelangten Unbekannte in die Evangelische Kirche in Bad Salzdetfurth, in der Martin-Luther-Straße. Hierzu wurde ein Kellerfenster der Kirche zerstört um so den Einstieg zu ermöglichen. Im Inneren wurden anschließend die Räumlichkeiten betreten und diverse Schubladen und Schränke geöffnet. Wie die Kirchenvorstandsvorsitzende den aufnehemnden Beamten des Polizeikommissariates Bad Salzdetfurth gegenüber angab, seien aus der Kirche ca. 20,- Euro Bargeld entwendet worden. Der Sachschaden an dem zerstörten Fenster beträgt in etwa 150,- Euro. Die Polizei bittet nun Zeugen, die, im angegebenen Tatzeitraum, verdächtige Vorfälle (Personen, Fahrzeuge) beobachtet haben, sich telefonisch bei dem Poliizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer: 05063-901-0, zu melden.

