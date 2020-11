POL-HI: Harsum - Unfallflucht

Polizeiinspektion Hildesheim

Harsum - Klein Förste (jb) Am Donnerstag, 19.11.20 zwischen 08.00 Uhr und 16.00 Uhr wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer an der Einmündung Marienallee/ Hauptstraße ein Verkehrsschild und ein dahinter befindlicher Zaun beschädigt. Aufgrund der Beschädigungen ist davon auszugehen, dass die Schäden ein LKW, vermutlich beim Wenden, verursacht hat. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen erbittet die Polizei in Sarstedt unter der Tel.: 05066/9850.

