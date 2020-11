Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum - Unfallflucht

HildesheimHildesheim (ots)

Harsum (jb) Am Mittwoch, zwischen 06.50 Uhr und 16.05 Uhr kam es im Ziegeleiweg zu einer Unfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug touchiert vermutlich beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Opel Corsa. Bei diesem wurde der Außenspiegel abgerissen. Der Verursacher konnte mit seinem Fahrzeug unerkannt flüchten. Der Schaden am Corsa werden auf ca. 500 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 050669850.

