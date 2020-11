Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchte Einbruchsdiebstähle aus Pfarrhaus und Kirche - Zeugenaufruf -

HildesheimHildesheim (ots)

Sehlem /Breinum (kaw) In der Zeit vom 16.11.2020, 18:00 Uhr bis zum 20.11.2020, 16:30 Uhr drangen unbekannte Täter in das Evangelische Pfarrhaus in Breinum, Unter den Rotdornen 4 und in die Evangelische Kirche in Sehlem, Obere Dorfstraße 3 ein. In den beiden Objekten wurden, auf der Suche nach Diebesgut, Schränke und Schubladen durchwühlt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine sakralen Gegenstände entwendet. Weitere Informationen zu möglichem Diebesgut konnten bislang nicht erlangt werden. Das Pfarrhaus in Breinum betraten die Täter durch gewaltsames Eindringen über ein rückwärtiges Kellerfenster. Wie die Täter in die Kirche in Sehlem eingedrungen sind, ist bisher nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05063-901/0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell