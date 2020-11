Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Autohaus - Zeugenaufruf

HildesheimHildesheim (ots)

Lamspringe / Sehlem - (gle) - In der Nacht von Mittwoch, den 18.11.2020 auf Donnerstag, den 19.11.2020 ist es zu einem Einbruch in 31195 Lamspringe, Ortsteil Sehlem, Sehlerm Hauptstraße gekommen.

In der Zeit von 18:10 Uhr bis 06:30 Uhr drangen derzeit unbekannte Täter in ein Autohaus mit angrenzender Werkstatt am o.g. Tatort ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei Bad Salzdetfurth verschafften sich die Täter Zugang über ein seitlich gelegenes Toilettenfenster. Anschließend wurden im Geschäfts- und Werkstattbereich sowie im Verkaufsraum u.a. Fahrzeugteile und Bargeld entwendet, indem weitere Türen im Objekt aufgebrochen wurden.

Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 6500 Euro geschätzt.

Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum festgestellt haben, sich unter der Rufnummer 05063/9010 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell