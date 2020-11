Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Algermissen - Pedelecfahrer kollidiert mit Fahrschulfahrzeug

HildesheimHildesheim (ots)

Algermissen - Lühnde (jb) Am Freitag, 20.11.20, gegen 10.30 Uhr, kam es an der Einmündung Bledelner Straße/ Am Ring zu einem Zusammenstoß zwischen einem 79-jährigen Pedelecfahrer aus Lehrte und einem 22-jährigen Fahrschüler aus Hannover. Der Hannoveraner wollte mit einem VW Golf aus der Straße Am Ring in die Bledelner Str. einbiegen. Hierfür soll er sich sehr langsam in den unübersichtlichen Einmündungsbereich vorgetastet haben. Trotzdem kam es zu einer Kollision mit dem auf dem kombinierten Rad- und Fußweg in Richtung Hauptstr. fahrenden Pedelecfahrer, welcher durch den Fall schwer verletzt wird. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden von insgesamt ca. 550 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell