POL-HI: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person auf der L480 zwischen Gronau und Rheden

(bue) Am 19.11.2020 befährt ein 24-jähriger Hildesheimer mit seinem Pkw Ford die L480 von Gronau kommend in Fahrtrichtung Rheden. Aus bislang unbekannter Ursache kommt der Fahrzeugführer ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt mit der linken Fahrzeugseite gegen einen Straßenbaum. Der Pkw überschlägt sich anschließend und bleibt auf dem Dach auf einem angrenzenden Acker liegen. Der Fahrzeugführer wird durch den Zusammenstoß schwerverletzt. Am Pkw entsteht erheblicher Sachschaden im unteren bis mittleren vierstelligen Bereich. Zur Versorgung des Verletzten ist ein Rettungswagen und ein Notarzt aus Gronau eingesetzt. Der 24-jährige Hildesheimer wird in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Weiter sind am Unfallort neben der Polizei aus Elze 53 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Gronau und Brüggen im Einsatz. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05068-93030 bei der Polizei in Elze zu melden.

