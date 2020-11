Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Zerkratzter Pkw an Feldrandlage

HildesheimHildesheim (ots)

Groß Escherde, Klintstraße (al) In einem Zeitraum von 14.-17.11. ist durch einen unbekannten Täter ein an Ortrandlage abgestellter SUV von Mitsubishi an der rechten Seite über eine Länge von 2,5 Meter zerkratzt worden. Der oberflächliche Schaden beläuft sich geschätzt auf ca. 100 EUR. Wer Beobachtungen zur Tatbegehung gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei Sarstedt unter 05066-9850.

