Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in ein Geschäft

HildesheimHildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Zwischen dem 20.11.2020, 17:00 Uhr und dem 21.11.2020, 08:50 Uhr begaben sich unbekannte Täter in den rückwärtigen Bereich eines An- und Verkaufsgeschäftes in der Steuerwalder Straße in Hildesheim. Über den Hinterhof gelangten sie zu einem Tor, welches die Unbekannten gewaltsam öffneten. Anschließend gingen sie durch die dortigen Lagerräume in den Verkaufsbereich. Im Verkaufsraum wurden dann Schlösser von Türvitrinen durchtrennt und Gegenstände, u.a. ein Ladegerät und Spielekonsolen, aus den Vitrinen und den Auslagen entwendet. Zudem öffneten sie die Registrierkasse und nahmen das Bargeld mit auf ihre Flucht.

Zeugen, die zu der Tat oder den Tätern Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Pressestelle

Kristin Möller

Telefon: 05121/939204

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell