Polizeidirektion Hannover

POL-H: Kripo sucht nach Brandstiftung in Burgdorf dringend Zeugen

Hannover (ots)

Nachdem bislang unbekannte Täter in der Nacht zu heute (29.11.2019) drei Taxen auf einem Firmengelände an der Rolandstraße angezündet haben, ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte ein Lokführer kurz vor 02:00 Uhr die brennenden Fahrzeuge im Vorbeifahren bemerkt und die Rettungskräfte verständigt. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen zwei VW (Caddy und Touran) sowie ein Mercedes Vito in Flammen. Trotz unverzüglich begonnener Löscharbeiten brannten die drei Taxen vollständig aus.

Heute Vormittag haben Beamte der Kripo Hannover die Ermittlungen in Burgdorf aufgenommen. Demnach gehen sie von einer vorsätzlichen Brandlegung aus. Den entstandenen Schaden schätzen sie auf etwa 100.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen an der Rolandstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-5555 beim Kriminaldauerdienst Hannover zu melden. /now, has

