Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hildesheim/B6 - Kanthölzer auf der B6 verloren

HildesheimHildesheim (ots)

Hildesheim - B6 (jb) Ein Unbekannter Verkehrsteilnehmer verlor am Freitag, 20.11.2020, gg. 16.00 Uhr auf der B6 zwischen Hildesheim und Hasede, kurz nach der Stichkanalbrücke, Kanthölzer. Eine nachfolgende Hannoveranerin überfuhr ein Kantholz, wodurch Sachschaden an ihrem BMW entstand. Die Höhe des Schadens wird auf 300 Euro geschätzt. Der Verlierer konnte unerkannt flüchten. Im weiteren Verlauf wurden in Groß Förste weitere ähnliche Hölzer auf der Fahrbahn festgestellt, die durch die Polizei entfernt wurden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Verlierer der Kanthölzer geben kann, die Polizei zu kontaktieren, Tel.: 05121/9390.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell