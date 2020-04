Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Zugreise endet für alleine reisende Kinder

Neustrelitz, Neubrandenburg (ots)

Sonntagnacht (26.04.2020) gegen 23:00 Uhr trauten die Bundespolizisten kaum ihren Augen, als sie mit dem letzten Zug auf dem Bahnhof Neustrelitz zwei offensichtlich alleine reisende Kinder aussteigen sahen.

Nach einem kurzen Gespräch mit den Mädchen wurde bekannt, dass es sich hierbei um die bereits vermissten Kinder im Alter von 11 und 13 Jahren aus Sachsen - Anhalt handelt. Das Polizeirevier Burgenlandkreis (Sachsen-Anhalt) hatte zuvor eine Vermisstenmeldung veröffentlicht. Beide Kinder wurden an das Polizeihauptrevier Neustrelitz übergeben.

Von dort aus endete der Tagesausflug beider Kinder im Kinder- und Jugendnotdienst Neubrandenburg.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stralsund

Bearbeiterin Öffentlichkeitsarbeit

Uta Bluhm

Telefon: 03831 28432 - 106

Fax: 03831 3068918

E-Mail: uta.bluhm@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



