Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: "Fahrzeugüberschlag aus bislang ungeklärter Ursache"

Petersberg (ots)

Am Samstagabend, 16.05.2020, überschlug sich gegen 21:30 h ein PKW der Marke Chrysler Cherokee auf der Landstraße 3174 (Ldk. Fulda) von Petersberg - Magrethenhaun kommend in Fahrtrichtung Fulda, nachdem das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen war. Die Unfallstelle lag im Bereich Horwieden. Die beiden Fahrzeuginsassen im Alter von 17 und 18 Jahren wurden bei dem Unfall verletzt und mussten ins Krankenhaus verbracht werden. Beide wohnen in Gemeinden im Landkreis Fulda. Am Fahrzeug älteren Baujahrs entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 4.500 EUR; eine Bergung und Abschleppung des verunfallten Fahrzeug wurde im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme abgewickelt.

