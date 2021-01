Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim: Lieferwagen gerät in Brand - Großaufgebot an Einsatzkräften

Freiburg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, 12.01.2020, ist ein Lieferwagen in Weilheimer Ortsteil Heubach in Brand geraten. Wie der 22-jährige Fahrer angab, habe der Wagen während der Fahrt plötzlich angefangen, zu brennen. Gegen 05:25 Uhr verständigte er die Rettungsleitstelle. Da zunächst Unklarheiten über die Gefährlichkeit der Ladung bestanden, rückten die Einsatzkräfte in großer Anzahl und mit Spezialausstattung an. Letztlich konnte eine Gefahr von der Stückgutladung ausgeschlossen werden. Die Feuerwehr löschte den Lieferwagen. Dieser wurde schwer beschädigt. Der Schaden an Fahrzeug und Ladung ist noch nicht genau bekannt, liegt aber bei mehreren zehntausend Euro. Eine technische Ursache scheint wahrscheinlich.

