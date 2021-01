Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Feuerwehreinsatz wegen Containerbrand

Freiburg (ots)

Ein Container mit Grünabfällen hat am Montag, 11.01.2020, in Wehr gebrannt. Gegen 12:00 Uhr war deshalb die Feuerwehr zu der Anlage in der Dossenbacher Straße entsandt worden. Wie sich herausstellte, gab es kein offenes Feuer, nur starker Qualm. Vermutlich hatte nicht vollständig abgekühlte Asche, die in den Container geleert worden war, dafür gesorgt. Es entstand kein Sachschaden. Am Abend entfachte sich den Containerinhalt erneut, die Feuerwehr musste nochmals ausrücken.

