Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim B518 - Tödlicher Verkehrsunfall- ERSTMELDUNG

Freiburg (ots)

Lkr. Lörrach - B518 Schopfheim

Am Abend des 11.01.2021 gegen 20:46 Uhr kam es auf der Bundesstraße 518 im Bereich Schopfheim zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein LKW die Straße in Richtung Schopfheim und kam aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte der LKW mit einer Böschung. Der 82-jährige Fahrzeuglenker verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

Eine Sperrung der Bundesstraße 518 war während der Unfallaufnahme nicht nötig.

Stand 12.01.2021, 01:56 Uhr

FLZ / DS

