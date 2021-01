Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Fahrradfahrender Jugendlicher von Auto erfasst - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein 17-jähriger Jugendlicher ist am Montag, 11.01.2020, in Albbruck von einem Auto erfasst worden, als er auf dem Gehweg entlang der Alten Landstraße fuhr. Eine 31 Jahre alte Seat-Fahrerin hatte gegen 16:15 Uhr eine Wendemöglichkeit gesucht und den herannahenden Radler wegen der tiefstehenden Sonne übersehen. Der Fahrradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Eine sofortige medizinische Versorgung war nicht erforderlich. Am Fahrrad und am Pkw entstanden geringe Sachschäden in der Höhe mehreren hundert Euro.

