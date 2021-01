POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zimmerbrand - Haus unbewohnbar

Polizeipräsidium Freiburg

Zu einem Zimmerbrand kam es in der Nacht zum Dienstag, 12.01.2020, in einem Haus in WT-Waldshut. Gegen 03:45 Uhr waren die Rettungskräfte von einem Bewohner verständigt worden. Die zwei Bewohner flüchteten unverletzt aus dem brennenden Haus, wobei einer von der Feuerwehr von einem Balkon gerettet werden musste. Ein Hund wurde ebenso unversehrt von den Einsatzkräften aus dem Gebäude geholt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Haus blieb durch die starke Rauchentwicklung zunächst unbewohnbar. Die Bewohner kümmerten sich selbstständig um eine neue Unterkunft. Der Sachschaden dürfte im hohen fünfstelligen Bereich liegen. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an. Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

