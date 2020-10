Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer bei Kollision leicht verletzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat ein junger Radfahrer am Montag in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Der Zehnjährige hatte die Neustraße gegen 07.30 Uhr in Richtung Markt befahren - zwischen 22.30 Uhr und 08.00 Uhr ist die sonst als Fußgängerzone geltende Neustraße auch für Radfahrer freigegeben. An der Kreuzung mit der Königstraße stieß das Kind mit dem von rechts kommenden Wagen eines 76-jährigen Bocholters zusammen. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.000 Euro.

