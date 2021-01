Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Donnerstag (28.01.2021) in einem Firmengebäude an der Mauserstraße ein Brand ausgebrochen. Ein Zeuge entdeckte den Brand gegen 17.00 Uhr und rief die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten offenbar alle Personen das Gebäude bereits verlassen. Ersten Ermittlungen zufolge brach der Brand im Untergeschoss des Gebäudes aus. Es kam zu keinen Personenschäden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, der Schaden ist derzeit noch unbekannt.

