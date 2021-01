Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Randalierer bedroht Passanten und hält Fahrzeuge an - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 27 Jahre alter Mann hat am Donnerstagnachmittag (28.01.2021) in einem Lebensmittelgeschäft an der Gaisburgstraße offenbar randaliert und Fahrzeuge auf der Charlottenstraße angehalten. Gegen 13.30 Uhr soll der Tatverdächtige, welcher sich möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation befand, mehrere Menschen im Lebensmittelgeschäft beleidigt und bedroht haben. Zuvor rannte er laut Zeugen von der Stadtbahnhaltestelle Olgaeck über die Charlottenstraße und hielt dort offensichtlich mehrere Fahrzeuge an. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen gegen 16.10 Uhr in einer Wohnung an der Straße Im Unteren Kienle fest. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier 2 Wolframstraße unter der Telefonnummer +4971189903200 zu melden.

