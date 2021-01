Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Handtaschenräuber geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein bislang unbekannter junger Mann hat am Dienstagabend (26.01.2021) offenbar versucht, einer jungen Frau die Handtasche zu rauben. Die 20-Jährige war gegen 19.40 Uhr nach einem Einkauf in der Thomas-Mann-Straße unterwegs, als der Täter sich von der Seite näherte und plötzlich versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen. Die Frau wehrte sich dagegen und hielt die Handtasche fest, so dass der Unbekannte schließlich von ihr abließ und in Richtung Wiener Straße flüchtete. Der Flüchtige wird beschrieben als etwa 16 bis 18 Jahre alt, rund 170 bis 175 Zentimeter groß mit schwarzen, leicht gewellten Haaren. Er hatte ein ovales Gesicht, dunkle Augen, trug keinen Bart und hatte ein sehr junges, südländisches Aussehen. Er war dunkel bekleidet, unter anderem mit einer dicken Winterjacke ohne Fell. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu wenden.

