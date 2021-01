Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen Rauschgifthändler vorläufig festgenommen

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagnachmittag (26.01.2021) einen 47 Jahre alten Mann am Moltkeplatz vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift zu handeln. Die Polizeibeamten beobachteten den Tatverdächtigen beim mutmaßlichen Verkauf von Rauschgift und nahmen ihn gegen 14.30 Uhr vorläufig fest. Sie entdeckten in mehreren Verstecken zirka zwölf Gramm verkaufsfertig verpacktes Marihuana, welches der Täter im näheren Umfeld lagerte. Beim Festgenommenen fanden die Beamten außerdem mehrere hundert Euro mutmaßliches Dealergeld. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung entdeckten die Ermittler weitere Kleinstmengen verkaufsfertiges Marihuana sowie Gegenstände, die auf einen Rauschgifthandel schließen lassen. Die Beamten setzten den Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vorerst wieder auf freien Fuß.

