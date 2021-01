Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Mehrfamilienhaus

Stuttgart-Mitte (ots)

Aus unbekannter Ursache ist am Dienstagnachmittag (26.01.2021) in einem Wohn- und Geschäftsgebäude an der Olgastraße ein Brand ausgebrochen. Eine Hausbewohnerin bemerkte den Brand gegen 16.20 und rief die Polizei. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr retteten mit einer Drehleiter insgesamt 20 Bewohner aus dem Gebäude. Rettungskräfte kümmerten sich um die Geretteten und brachten sieben von ihnen zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser. Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand im Keller des Gebäudes aus. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Der Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. (Stand 17.50 Uhr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell