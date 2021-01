Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Durch Zufall mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Montagnachmittag (25.01.2021) einen 35 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Drogen gehandelt zu haben. Die Beamten befanden sich aufgrund anderer Ermittlungen gegen 14.50 Uhr in einem Cannstatter Mehrfamilienhaus. Um weitere Informationen bezüglichen den Ermittlungen zu erhalten, klingelten die Beamten ganz unverfänglich an der Wohnungstüre des 35-Jährigen. Als der Mann jedoch die Türe öffnete, nahmen die Beamten deutlichen Marihuanageruch wahr. Sie durchsuchten daraufhin die Wohnung des 35-Jährigen und fanden dabei rund 700 Gramm Marihuana, 70 Gramm Haschisch, rund 25 Gramm MDMA sowie zehn mutmaßliche Ecstasy-Tabletten. Neben mehreren Tausend Euro Bargeld, welches aus Drogengeschäften stammen soll, entdeckten die Beamten eine geringe Menge an Kokain sowie LSD. Die Polizeibeamten nahmen den 35-Jährigen daraufhin fest. Der deutsche Tatverdächtige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart im Laufe des Dienstags (26.01.2021) einem Haftrichter vorgeführt.

