Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Widerstand bei Drogenkontrolle

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag (24.01.2021) in der Röckenwiesenstraße drei junge Männer aufgrund möglicher Drogen- und Coronaverstöße kontrolliert. Die drei Männer im Alter von 18, 19 und 19 Jahren sollten gegen 23.00 Uhr auf einer Staffel zwischen der Rotebühlstraße und der Röckenwiesenstraße einer Kontrolle unterzogen werden. Der 18-Jährige trug dabei sichtbar einen Joint in der Hand. Während die beiden 19-Jährigen zunächst noch bei der Kontrolle mitwirkten, versuchte der 18-Jährige plötzlich zu flüchten. Die Beamten holten ihn ein und nahmen ihn vorläufig fest, wogegen der 18-Jährige sich mit Faustschlägen zur Wehr setzte. Die beiden anderen Männer nutzten die Gelegenheit, um selbst zu flüchten. Die Beamten fanden am Ort der Kontrolle noch ein Tütchen Marihuana. Einer der Geflüchteten kehrte kurz darauf zurück, er wurde zusammen mit dem 18-Jährigen aufs Revier gebracht. Den dritten nahmen die Beamten an seinem Wohnort vorläufig fest. Ein Beamter wurde durch die Widerstandshandlungen verletzt, konnte seinen Dienst aber zunächst fortsetzen. Die drei Männer wurden nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt, müssen aber mit diversen Anzeigen rechnen.

