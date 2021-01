Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall mit Radfahrer - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Freitag (22.01.2021) auf der Kreuzung von Amstetter Straße und Friedrichshafener Straße zwischen einem Radfahrer und einer Autofahrerin ereignet haben soll. Die Autofahrerin, eine ältere Dame mit grauen Haaren in einem beigen Kleinwagen, soll gegen 12.30 Uhr auf der Amstetter Straße in Richtung Binderstraße gefahren sein. Bei ihrem Vorhaben, an der Kreuzung nach links in die Friedrichshafener Straße abzubiegen, stieß sie mit dem 39-jährigen Radfahrer zusammen, der ihr auf seinem schwarzen Sportrad in der Amstetter Straße aus Richtung Binderstraße entgegenkam. Nach einem kurzen Gespräch fuhren beide weiter, ohne die Personalien ausgetauscht zu haben. Der Mann bemerkte erst zuhause, dass er sich durch den Unfall leicht verletzt hatte. Der Schaden am Rad beläuft sich auf etwa Hundert Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

