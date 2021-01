Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Samstagmorgen (23.01.2021) an der Kreuzung der Ludwigsburger Straße, der Frankenstraße und der Schrozberger Straße zwei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 07.10 Uhr befuhr der 46-jährige Lenker eines Pkw Toyota Proace die Ludwigsburger Straße von der Heilbronner Straße kommend und bog nach links in die Frankenstraße ab. Hierbei kollidierte er im Kreuzungsbereich mit einem in Fahrtrichtung Heilbronner Straße fahrenden Pkw Dacia Dokker eines 43-jährigen Mannes. Bei dem Unfall verletzten sich der 34-jährige Beifahrer im Toyota und der Lenker des Dacia leicht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 10.000 Euro. Der Dacia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da es widersprüchliche Angaben gibt, welcher Pkw-Lenker zum Unfallzeitpunkt Grünlicht hatte, werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.

