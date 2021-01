Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (22.01.2021) in der Marienburger Straße einen 20-jährigen Mann und eine 17-jährige Jugendliche festgenommen, bei denen eine nicht geringe Menge Rauschgift aufgefunden wurde. Als die Beamten die beiden Beschuldigten gegen 14.40 Uhr kontrollieren wollten, rannte die 17-Jährige zunächst weg, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung eingeholt werden. In einem von ihr mitgeführten Rucksack wurden rund 230 Gramm Marihuana aufgefunden. Bei der Festnahme des 20-Jährigen, der zunächst auch flüchten wollte, kam es zu einem Gerangel, in dessen Verlauf der Beschuldigte ein Päckchen mit zirka zwei Gramm Marihuana wegwarf. Ein 27-jähriger Polizeibeamter erlitt bei der Festnahme leichte Verletzungen. Bei der richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnung des Mannes, der auch mehrere Hundert Euro Bargeld mit sich geführt hatte, entdeckten die Beamten neben rund 150 Gramm Marihuana noch weiteres mutmaßliches Dealergeld. Der bereits einschlägig polizeibekannte deutsche Tatverdächtige wurde am Samstag (23.01.2021) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Die Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Mutter übergeben.

