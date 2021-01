Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeugscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag oder Freitag (21./22.01.2021) ein Auto beschädigt, welches in der Katharinenstraße geparkt war. Der Besitzer des Fahrzeugs stellte seinen grauen Ford am Donnerstag gegen 19.00 Uhr in der Katharinenstraße auf Höhe der Hausnummer 20 ab. Passanten bemerkten am folgenden Tag gegen 13.15 Uhr, dass die Seitenscheibe eingeschlagen worden war und alarmierten die Polizei. Ob die Täter auch etwas gestohlen hatten, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter bei dem Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 zu melden.

