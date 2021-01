Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Ladendieb geflüchtet -Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein bislang noch unbekannter Mann hat am Freitag (22.01.2021) in einem Geschäft an der Blumenstraße mehrere Getränkedosen im Wert von zirka zwei Euro entwendet. Der Diebstahl wurde gegen 18.15 Uhr durch einen Mitarbeiter beobachtet, welcher den Sicherheitsdienst informierte. Bei dem Versuch, den Mann festzuhalten, schlug er dem 63-jährigen Sicherheitsdienstmitarbeiter auf die Hand, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Der Unbekannte flüchtete anschließend in Richtung Charlottenplatz. Der Mann hatte eine dunkle Hautfarbe, war 30 - 35 Jahre alt und hatte eine dünne Statur. Zum Tatzeitpunkt trug er eine blaue Jeanshose, eine graue Jacke und bunte Schuhe sowie eine medizinische Maske. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

