Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfallflucht mit verletztem Jungen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein bislang noch unbekannter Autofahrer hat am Samstagnachmittag (23.01.2021) einen 12-jährigen Radfahrer angefahren und ist im Anschluss davongefahren, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Junge vermutlich einen verkehrsberuhigten Bereich in der Gutenbergstraße und wurde dort gegen 14.30 Uhr vom rechten Außenspiegel eines plötzlich rückwärtsfahrenden dunklen Pkw erfasst, wodurch er stürzte. Der Pkw-Fahrer entfernte sich danach von der Unfallstelle. Der 12-Jährige begab sich anschließend unter Schmerzen nach Hause, woraufhin ihn seine Mutter in eine Kinderklinik brachte, wo er stationär aufgenommen wurde. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu wenden.

