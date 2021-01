Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte führten am Freitag (22.01.2021) gegen 14.50 Uhr im Bereich der U-Haltestelle Hauptbahnhof (Arnulf-Klett-Platz) eine Personenkontrolle durch. Während der Kontrolle versuchte ein 38-jähriger Deutscher Marihuana zu verstecken, das er in einer Plastiktüte mit sich führte. Bei einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung konnten über 200 Gramm Marihuana sowie noch weitere Betäubungsmittel aufgefunden werden. Der 38-Jährige wurde am Samstag (23.01.2021) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell