Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradsozia bei Unfall leicht verletzt

Winterberg (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 14:57 Uhr kam es auf der L742 zwischen Großem Bildchen und Siedlinghaiusen zu eine Verkehrsunfall, bei dem die Sozia eines Motorradfahrers verletzt wurde. Der 60-jährige Fahrer aus Soest war mit seiner Ehefrau als Sozia (58) aus Rehsiepen kommend in Richtung Siedlinghausen unterwegs. In einer Linkskurve geriet er mit seinem Motorrad auf die Gegenfahrspur, die durch eine Ölspur verunreinigt war. Das Motorrad rutschte auf der Ölpur weg, fiel auf die Seite und rutschte in die angrenzende Böschung. Die Sozia erlitt durch den Sturz eine Verletzung am Handgelenk und wurde zur Behandlung in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Ihr Ehemann bleib unverletzt. Am Motorrad entstand Schaden in Höhe von ca. 3000,-EUR. Die Ursache für die Ölspur konnte noch nicht geklärt werden. (Mo.)

