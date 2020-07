Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Olsberg (ots)

Am Samstagnachmittag kam es gegen 16:20 Uhr am Abzweig B480 / Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen zum Teil schwer verletzt wurden. Der 25-jährige Fahrer eines aus Richtung Autobahn kommenden Pkw beabsichtigte am Abzweig vor dem Lohsenbergtunnel nach links auf die Hauptstraße in Richtung Bigge-Olsberg abzubiegen. Dabei übersah der Briloner den ihm aus dem Tunnel entgegenkommenden Pkw einer 22-jährigen Frau aus Bocholt. Bei dem folgenden Zusammenprall der Pkw wurde die 22-Jährige schwer verletzt. Ebenso erlitten die beiden Beifahrer in den Fahrzeugen leichte Verletzungen. Aufgrund der starken Beschädigungen wurden beide Pkw abgeschleppt.

