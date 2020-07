Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Meschede (ots)

Am Samstagmittag kam es in Meschede zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 49-jährige Fahrradfahrerin verletzt wurde. Die Meschederin befand sich mit ihrem Fahrrad im Kreisverkehr Im Schlahbruch / Schneidweg. Als eine 67-jährige Pkw-Fahrerin aus Meschede ebenfalls in den Kreisverkehr einfuhr, kam es zwischen beiden Fahrzeugen zu einem Zusammenprall. Dabei wurde die Fahrradfahrerin zu Boden geworfen und schwer verletzt. Sie wurde zur Behandlung in ein örtliches Krankenhaus verbracht. (Mo.)

